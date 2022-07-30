Тегеран, 30 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Иран удвоил дипломатические усилия, чтобы подтолкнуть правительство Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к выполнению своих обязательств в отношении совместного использования водных прав на реку Гильменд. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 июля.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

По последним данным, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения Амиром Ханом Муттаки о разделе прав на воду в реке Гильменд.

Министр иностранных дел Ирана призвал афганское правительство «не поднимать выдуманные проблемы, чтобы нарушить право Ирана на воды Гильменда».

Телефонный разговор Амир Абдоллахиана состоялся в соответствии с указаниями президента Ибрагима Раиси добиваться закрепления за Ираном доли в речных водах.

На встрече Раиси поручил министрам иностранных дел и энергетики продолжить рассмотрение дела, чтобы обеспечить права Ирана на реку Гильменд, подчеркнув нехватку воды, от которой страдают люди в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, которая имеет общие границы с Афганистаном.

Разделение прав на воду в Гильменде долгое время было предметом спора между Ираном и Афганистаном еще до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Кабуле.