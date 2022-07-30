Тегеран, 30 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 29 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 891 человека, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 54 иранца. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 54 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 891», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 7 849 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1263 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 078 102 пациента из общего числа 7 376 794 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1169 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 781 356 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 154 261 человек на данный момент прошел повторную вакцинацию.