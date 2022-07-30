Тегеран, 30 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. 29 июля председатель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли (BWA) заявил, что немецкие компании готовы работать с иранскими автопроизводителями для улучшения качества и производительности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

На встрече с официальными лицами министерства промышленности, шахт и торговли Ирана Михаэль Шуман заявил, что немецкие компании полностью готовы расширять и углублять экономические связи с Ираном, особенно в транспортной отрасли.

Шуман выразил сожаление по поводу того, что общее восприятие Ирана немцами было создано искажением информации в средствах массовой информации, а не непосредственным опытом.

Он отметил, что BWA хотела бы принять у себя, среди других стран, иранский бизнес на форуме Caspian Europe, который состоится 10−11 октября. А связи с этим Шуман пригласил Иран посетить выставку автомобильной промышленности.

Заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Манучехр Мантеки и посол Ирана в Германии Махмуд Фаразанде рассказали о возможностях Ирана в области промышленности и человеческих ресурсов, призвав к расширению сотрудничества между иранским и немецким бизнесом.