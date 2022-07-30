Тегеран, , 07:55 — REGNUM 29 июля министр промышленности, шахт и торговли Ирана заявил, что Тегеран вскоре направит в Белоруссию экономического атташе для расширения торговых связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая на собрании иранских деловых кругов в Минске, Реза Фатеми-Амин заявил, что присутствие иранских предприятий в Белоруссии, а также вступление Ирана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеют большое значение для Тегерана.

Фатеми-Амин также сообщил, что Иран стремится к расширению экономических связей и транзита между двумя странами и вскоре направит экономического атташе в свою дипломатическую миссию в Минске.

Иранские бизнесмены поделились своими опасениями по поводу выдачи виз для иранцев, необходимости прямого авиасообщения между Ираном и Белоруссией, денежных и банковских проблем, а также отсутствия иранской культурной деятельности в этой стране.

Министр промышленности, шахт и торговли находится в Белоруссии на заседании ирано-белорусской совместной экономической комиссии.