Тегеран, , 10:38 — REGNUM Мохсен Назири-Асл был назначен новым послом и постоянным представителем Ирана в отделении Организации Объединенных Наций в Вене и представителем страны в Международном агентстве по атомной энергии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 июля.

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Кандидатура Назири-Асл была предложена министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом, после чего была одобрена президентом Исламской Республики Ибрагимом Раиси.

Перед отъездом в миссию новоназначенный представитель Ирана при ООН встретился с Амир Абдоллахианом, представив свой рабочий план, а также получив соответствующие рекомендации и инструкции.

Назири-Асл имеет докторскую степень в области международного права. Позднее он занимал пост посла Ирана и постоянного представителя при отделении ООН в Женеве.