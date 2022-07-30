Тегеран, 30 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сборная Ирана на чемпионате мира по тхэквондо среди кадетов 2022 года завоевала две золотые и одну серебряную медали в первый день турнира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 июля.

Nizam Uddin Тхэквондо

Согласно данным иранского агентства, чемпионат мира по тхэквондо среди кадетов стартовал 28 июля в Софии (Болгария) с участием 669 спортсменов из 90 стран.

Четыре спортсмена представляли Иран в первый день чемпионата, завоевав для страны три медали.

Иранские девушки Бараан Джамал-Ливани в весовой категории 29 кг и Сайна Алипур в весовой категории 51 кг завоевали золотые медали, а иранский мальчик Мохаммад-Эрфан Заре в весовой категории 65 кг завоевал серебряную медаль.