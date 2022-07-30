Куала-Лумпур, 30 июля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 956. Также за минувшие сутки в стране выявили 4860 носителей SARS-CoV-2, причем 11 из них прибыли в королевство из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 672 999 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Уточняется, что к 30 июля уже выздоровели 4 588 743 пациента. В настоящее время в Малайзии числится 48 300 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 60 пациентов помещены в палаты реанимации, из них 34 нуждаются в кислородной поддержке.