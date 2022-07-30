Невьянск, Свердловская область, , 06:43 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожной аварии травмы получили шесть человек. Из них двое несовершеннолетних, сообщает 30 июля региональное Управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП случилось днём 29 июля на дороге Верхняя Пышма — Невьянск. Автомобиль «ВАЗ 21 150» при совершении обгона врезался во встречный «Мицубиси Галант».

17-летние девушка и юноша из автомобиля «ВАЗ 21 150», а также водитель «Мицубиси» были госпитализированы. Ещё троим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Установлено, что 20-летний водитель отечественной машины уже 65 раз привлекался за нарушения Правил дорожного движения. При этом водитель «Мицубиси» не был привлечён к ответственности ни разу. Также оказалось, что пассажиры и водитель ВАЗа не были пристёгнуты ремнями безопасности.