Невьянск, Свердловская область, 30 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате дорожной аварии травмы получили шесть человек. Из них двое несовершеннолетних, сообщает 30 июля региональное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось днём 29 июля на дороге Верхняя Пышма — Невьянск. Автомобиль «ВАЗ 21 150» при совершении обгона врезался во встречный «Мицубиси Галант».

17-летние девушка и юноша из автомобиля «ВАЗ 21 150», а также водитель «Мицубиси» были госпитализированы. Ещё троим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Установлено, что 20-летний водитель отечественной машины уже 65 раз привлекался за нарушения Правил дорожного движения. При этом водитель «Мицубиси» не был привлечён к ответственности ни разу. Также оказалось, что пассажиры и водитель ВАЗа не были пристёгнуты ремнями безопасности.