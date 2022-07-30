Абу-Даби, , 06:43 — REGNUM Объявление об обнаружении крупного месторождения природного газа на шельфе Абу-Даби сделала национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном 29 июля на сайте компании.

Добыча газа diligentia.net.in

Уточняется, что месторождение было открыто во время бурения разведочной скважины на блоке №2. Разработкой занимается международный консорциум в составе итальянской Eni и таиландской PTT Exploration and Production Public Company Limited в рамках концессионного соглашения с ADNOC. По предварительным данным, запасы природного газа в открытом месторождении могут достигать от 28,3 до 42,4 млрд кубометров.

С учётом запасов газа на первом месторождении на блоке №2, которые оцениваются в диапазоне от 42,5 до 56,6 млрд кубометров, совокупный объём разведанных запасов данного энергоресурса на блоке может составить 99 млрд кубометров.

Отмечается, что запасы газа были обнаружены благодаря использованию данных, полученных в результате «крупнейшей в мире комбинированной наземной и морской трехмерной мегасейсмической съемки».

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