Пасанаури, , 15:23 — REGNUM Ресторан «Гуда», расположенный в населённом пункте Пасанаури на Военно-Грузинской дороге, ввёл жёсткие предварительные условия обслужтвания российских граждан, сообщает 28 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявила хозяйка ресторана Ани Кавтарадзе, россияне, а это, в основном, водители грузовиков, едущих транзитом в Турцию и Армению, могут заказать себе еду только после того, как назовут Владимира Путина «военным преступником» и «выразят уважение» территориальной целостности Грузии, Украины и Молдавии. Стены ресторана увешаны антироссийскими лозунгами, на столах лежат антироссийские печатные материалы, на большом мониторе беспрерывно транслируются антироссийские ролики, а на здании ресторана вывешен украинский флаг. По мнению Кавтарадзе, российские граждане, которые не согласны с этими требованиями, вообще не должны приниматься в Грузии.

Психологическая атака на российских водителей осуществляется и непосредственно на автодорогах, где они по много дней вынуждены стоять в пробках. К россиянам подходят грузинские журналисты и требуют от них перед телекамерами осуждения «агрессивной политики России» и признания «российской оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что в последние две недели на территории Грузии находится значительное число российских большегрузных автомобилей, которые в результате заторов не могут выехать в Россию. Оппозиционные грузинские политические партии и оппозиционные СМИ утверждают, что таким образом Россия при попустительстве официального Тбилиси осуществляет через Грузию в обход международных санкций крупные контрабандные операции.