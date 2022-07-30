Березники, Пермский край, 30 июля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Пермском крае на реке Каме катер столкнулся с баржей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Василий Иванов ИА REGNUM Река Кама

Инцидент произошёл ночью 30 июля между посёлком Орёл и городом Березники В катере типа Ярославец находились 25 человек, а баржа была гружена лесом.

Погибших нет. Из девяти пострадавших один госпитализирован. После инцидента судна остались на плаву. Баржа находится на фарватере, а катер причалил к берегу.

На место инцидента выехали прокурор, медики и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.