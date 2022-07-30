Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Рейтинг популярности президента США Джозефа Байдена упал до минимального показателя со дня его официального вступления в должность главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 29 июля социологической службой Gallup.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Опрос Gallup проводился в период с 5 по 26 июля, в телефонном режиме среди около тысячи совершеннолетних американцев. Согласно полученным данным, работу действующего американского лидера одобряют 38% опрошенных, отрицательную оценку работе Байдена дали 59% респондентов. От 3% участников опроса ответа получено не было.

Исследователи указали, что это самый низкий рейтинг Байдена, полученный при проведении опросов Gallup с момента его официального вступления в должность главы государства в январе 2021 года. Предыдущий минимальный показатель популярности Байдена составлял 40%.

При этом, по данным опросов Gallup, в феврале 2021 года, через месяц после инаугурации Байдена, его рейтинг составлял 57%, но затем он начал снижаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным опроса Reuters/Ipsos, который проводился онлайн на всей территории США, рейтинг одобрения американского лидера Байдена упал до 36% — это самый низкий показатель за весь период его президентства.

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