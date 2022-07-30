Лондон, 30 июля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Военные учения с участием американских, британских и финских военнослужащих прошли на территории Финляндии, сообщило на своем сайте министерство обороны Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Всего в маневрах, которые прошли четыре дня, участвовали 750 солдат и офицеров. Отмечается, что 150 британских военнослужащих, которые базируются в Эстонии, были переброшены в Финляндию на вертолетах Chinook.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня США и их сателлиты провели военные учения в черноморской акватории Болгарии. Для этого были привлечены 24 военных корабля, 5 самолетов, 4 вертолета и около 1,4 тыс. военных из 10 стран НАТО.