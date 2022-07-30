Москва, , 05:57 — REGNUM Обеспокоенность экс-премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о якобы вмешательстве Москвы во внутренние дела Софии вызывает сочувствие у России. Такое заявление сделала 29 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщение опубликовано пресс-службой внешнеполитического ведомства РФ.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», — сказано в заявлении Захаровой.

Комментарий Захаровой относится к публикации газеты The Times, под заголовком «Мы следующие в списке Кремля», где Петков сделал попытку обвинить Россию в непосредственном вмешательстве во внутриполитические процессы в Болгарии. Официальный представитель МИД России опровергла данное заявление экс-премьер-министра и отметила, что Москва никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела других государств, как и не позволит, чтобы какая-либо другая страна пыталась навязывать своё мнение.

Также Захарова назвала спекуляции на тему «российской угрозы» признаком политической агонии и выразила убеждённость в том, что это очевидно и для болгарского народа, которому официальный представитель МИД России пожелала процветания и «прагматичного правительства, способного действовать исходя из национальных интересов».

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