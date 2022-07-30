Село Гудаури, Грузия, , 14:54 — REGNUM На территории Грузии скопилось огромное количество грузовиков из России, сообщает 28 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Участок Военно-Грузинской дороги между Коби и Гудаури практически парализован. Из-за большого количества транспортных средств таможенный пункт Ларс не может их пропустить. Очередь из большегрузных автомобилей начинается от населённого пункта Натахтари недалеко от города Мцхета.

Водители говорят, что они стоят в этой очереди по 10−14 дней. Причиной затора является колоссальный поток личных автомобилей с российскими номерами, едущих из России в Грузию. Согласно статистике МВД, в июне границу Грузии с Россией пересекли 135 457 российских граждан. Этот показатель за аналогичный период прошлого года составил 30 783 человека. Таким образом, их количество увеличилось на 340%. Также значительно и количество граждан Армении, въехавших в июне в Грузию — 86 565 человек.

Ситуация усугубляется тем, что на контрольно-пропускном пункте Ларс работают всего-навсего три сотрудника грузинской таможни, а поток автомобилей за последние две-три недели беспрецедентен.

В свою очередь, Первый канал российского телевидения 27 июля в своём репортаже из Грузии сообщил, что грузинские власти всячески препятствуют нормальному проезду автомобилей с российскими, белорусскими и армянскими номерами, искусственно создавая на грузинской территории огромные пробки из транзитного автотранспорта. В репортаже утверждается, что грузинские полицейские умышленно перенаправляют весь автотранспорт на старую, не отвечающую современным нормам трассу, где водители по много дней вынуждены жить в своих грузовиках в чрезвычайно тяжёлых условиях.