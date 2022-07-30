Франкфорт, США, , 05:37 — REGNUM По меньшей мере 16 человек, в том числе 6 детей, погибли в результате крупного наводнения в американском штате Кентукки. Об этом заявил губернатор региона Энди Бешир на пресс-конференции.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Ранее сообщалось о восьми жертвах стихии. Власти штата предупреждают, что количество погибших может еще увеличиться. Бешир сообщил, что провел облет пострадавших районов с главой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США Диной Крисвелл и был ошеломлен масштабами бедствия.

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается. Спасателям помогают полицейские и бойцы Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в районе Имамзаде Давуд на севере иранской провинции Тегеран произошло внезапное наводнение, вызванное проливными дождями. В результате разгула стихии погибли пять человек и еще девять пострадали.

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