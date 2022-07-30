Чита, 30 июля, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Движение большегрузного транспорта и автобусов ограничено на участке трассы Чита — Хабаровск из-за паводков, сообщает пресс-служба минстроя Забайкальского края в официальном канале в Telegram.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

«В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на 9 км федеральной автодороги «Амур» Чита — Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено», — рассказали в ведомстве.

Водителям таких категорий транспорта посоветовали использовать дорогу «Обход Читы». Легковые автомобили могут передвигаться и по основной трассе, их ограничение не затрагивает.

Напомним, ранее в Чите объявили экстренное предупреждение из-за паводков. В самом городе введен режим повышенной готовности. Из-за возможной опасности в Читинском районе 29 июля началась эвакуация жителей.