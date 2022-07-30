Альбукерке, США, 30 июля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Памятник героям телесериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008-2013) был установлен в американском штате Нью-Мексико в городе Альбукерке, где происходят основные события картины. Об этом 29 июля сообщает агентство Associated Press.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

На пьедестале изображены актёры Брайан Крэнстон и Аарон Пол в образах главных героев телесериала — Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Бронзовые фигуры стоят рядом друг с другом, памятник установлен в одном из конференц-залов Альбукерке.

На церемонии открытии присутствовали местные политики, а также актёры сериала, в том числе исполнители главных ролей, а также режиссер и сценарист Винс Гиллиган. Мэр города Альбукерке Тим Келлер отметил, что популярность сериала привлекла в город туристов и новые инвестиции.

Были и противники установки памятника. В частности, член местного заксобрания Род Монтойя указал на сомнительность увековечивания спорных персонажей, связанных с производством и распространением наркотиков. По мнению политика, данная акция прославляет производителей наркотических веществ и может подать обществу неверный сигнал.

Напомним, телесериал «Во все тяжкие» рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который, узнав о своей тяжёлой болезни, решает заняться производством наркотиков, чтобы обеспечить семью. Его напарником становится ученик Джесси Пикман. Телесериал стал широко популярен, неоднократно возглавлял рейтинги лучших сериалов. Также сериал был удостоен наград премии «Золотой глобус» в двух номинациях: «Лучший драматический сериал» и «Лучшая мужская роль в телевизионной драме»