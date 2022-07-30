Вашингтон, , 05:01 — REGNUM О своём удивлении от эрудиции президента России Владимира Путина и его умении говорить бегло и без шпаргалки рассказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 29 июля интервью журналу Economist.

Путин прав! © Александр Крючкин

Шерман пояснила, что у неё была возможность пообщаться с российским лидером в Сочи в 2015 году, когда туда на встречу с Путиным приезжал Джон Керри.

«Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — указала Шерман.

Кроме того, по мнению Шерман, у президента России есть чёткое видение того, куда нужно двигаться дальше и умение настоять на своём. По мнению замгоссекретаря США, обладая такими качествами, российский лидер «не намерен сходить с намеченного пути», а мировому сообществу нужно осознать, «насколько он амбициозен».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результатам опроса ВЦИОМ, президенту России Путину доверяют 80,7% жителей страны.

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