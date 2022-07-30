Киев, 30 июля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Власти Украины не пускают нового министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в страну из-за ее визита в Крым, пишет обозреватель Сергей Сидоренко для издания «Европейская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам автора публикации, Лябиб в 2021 году была журналисткой и ездила на фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. Сидоренко считает, глава МИД «должна извиниться перед Киевом» за посещение полуострова, а также за свои последующие заявления, согласно которым «принадлежность Крыма подвергалась сомнению».

Обозреватель утверждает, что после возвращения на родину Лябиб призналась, что «посещала в Крым незаконно». Кроме того, она заявила, что «ездила в Россию». Сидоренко призывает власти Украины оштрафовать министра и запретить ей въезд на три года.

Автор публикации добавил, что Киев не должен терпеть «терпеть подобные действия», поскольку такая ситуация создает «опасный прецедент».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня обозреватель Патрик Бьюкенен написал в статье для американского журнала American Conservative о том, что Италия, Франция и Германия не настаивают на исполнении условия передать Крым в распоряжение Киева.