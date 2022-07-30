Сеул, , 04:50 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 82 002 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 397 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что в течение трех дней подряд в Южной Корее выявляют менее 90 тыс. зараженных ежесуточно после кратковременного роста заболеваемости. Тем не менее среднесуточный показатель по приросту инфицированных за наделю превышает на 19,6% показатели предыдущей недели.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло19 702 461. Также за минувшие сутки в стране скончались 35 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Республике Корея умерли 25 027 человек.