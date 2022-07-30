Санто-Доминго, 30 июля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Украинке Наталье Касьяновой прокуратурой Доминиканы были выдвинуты обвинения в организации пыток её бывшего возлюбленного. Об этом 29 июля сообщило издание Caribe.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

В выдвинутом против Касьяновой обвинении указано, что она совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего гражданина Доминиканы Мигеля Анхеля Линареса. По данным прокуратуры, обвиняемая, вступив в сговор с двумя местными жителями, организовала нападение на Линареса, с избиением и пытками.

Один из сообщников украинки задержан, второй находится в розыске. Судебное заседание по делу назначено на 6 августа в связи с необходимостью найти переводчика с испанского на украинский.

Ряд местных СМИ отмечает, что Касьянова ранее привлекалась к ответственности за употребление наркотиков, попытку ограбления и нападение на сотрудников полиции. Также уточняется, что украинка была задержана в Перу в 2008 году в связи с расследованием дела о банде, грабившей таксистов.