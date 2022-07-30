Тунис, 30 июля, 2022, 04:20 — ИА Регнум. МИД Туниса вызвало временную поверенную в делах США Наташу Фрачески в связи с заявлениями главы американского Госдепа Энтони Блинкена по проведению референдума в этой африканской стране. Об этом сообщает пресс-служба тунисского МИД.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«29 июля 2022 года в министерство иностранных дел была вызвана временная поверенная в делах посольства Соединенных Штатов Америки Наташа Франчески после заявления госсекретаря США о политическом пути Туниса, а также неприемлемых высказываний назначенного посла в нашей стране перед Конгрессом США, которые противоречат положениям и принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что власти Туниса донесли до представителей США, что подобные высказывания не считают приемлемыми. В частности, заявления Блинкена, по мнению тунисских властей, не отражают реальной ситуации в стране.

Ранее Госдеп США выпустил официальное заявление, в котором осудил принятие новой конституции в Тунисе. По мнению Вашингтона, новый основной документ этой африканской страны может якобы перечеркнуть все демократические достижения за прошедшие годы.