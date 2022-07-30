Петропавловск-Камчатский, 30 июля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 4000 метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

41.mchs.gov.ru Карымский вулкан

«30 июля из вулкана Карымский был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4000 метров, при высоте самого исполина — 1469 метров», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса ушел на юго-восток от исполина в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на его пути нет. Уточняется, что пока случаев пеплопада в населенных пунктах Камчатки не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий пепловый выброс на вулкане Карымский произошел 14 июля. После выброса в трех населенных пунктах Камчатки выпало незначительное количество пепла.