Вашингтон, 30 июля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий запрет на оборот и хранение автоматического огнестрельного оружия в стране приняла палата представителей Конгресса США. Трансляцию заседания 29 июля вел телеканал C-SPAN.

Edward Выставка оружия в США

В пользу законопроекта проголосовали 217 конгрессменов, 213 высказались против. Разделение голосов произошло, в основном, по партийной принадлежности. Меры по запрету оборота и хранения автоматического оружия поддержали демократы, республиканцы же выступили против законопроекта.

Предложенный законопроект предусматривает запрет продажи, покупки, хранения, передачи нескольких видов оружия и приспособлений к нему. При этом отдельно оговорён ряд исключений.

Президент США Джозеф Байден поддержал законопроект, отметив, что его принятие будет содействовать снижению уровня преступности в стране. Глава Белого дома полагает, что с данной инициативой согласится большая часть американцев. Байден назвал законопроект «здравой мерой» и заявил, что будет бороться, пока законопроект не пройдёт одобрение в Сенате.

При этом ряд экспертов отмечает, что шансы на поддержку в Сенате данной инициативы практически нулевые. Также стоит отметить, что категорически против законопроекта выступает национальная стрелковая ассоциация США, имеющая значительное влияние во внутренней политике страны.

Споры о введении запрета на распространение и ношение огнестрельного оружия в США вспыхивают в связи с участившимися в стране случаями массовой стрельбы, которые сопровождались многочисленными жертвами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден обещал добиваться дальнейшего ужесточения контроля над огнестрельным оружием и запрета продажи штурмового оружия.