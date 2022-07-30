Абу-Даби, 30 июля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Не менее семи человек стали жертвами наводнений, вызванных сильными ливнями в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила пресс-служба МВД ОАЭ.

Флаг ОАЭ

Сообщается, что из-за наводнений из зоны бедствия пришлось эвакуировать сотни граждан страны. Тем не менее к настоящему времени около 80% из них вернулись в свои дома. При этом в национальном метеорологическом центре ОАЭ отметили, что в июле 2022 года страна столкнулась с самыми сильными ливнями за прошедшие 27 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни в странах Персидского залива привели к наводнениям. В частности, от наводнений пострадали Кувейт, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман и Иран. В Иране жертвами стихийных бедствий, вызванных наводнениями, стали не менее 53 человек.