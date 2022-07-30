Вашингтон, 30 июля, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Предупреждение о возможном дефиците шоколада и конфет, который может возникнуть к осени в США в связи с глобальным кризисом цепочек поставок, сделал американский производитель шоколадных батончиков The Hershey Company. Об этом 29 июля сообщил телеканал ABC News.

White77 Конфеты Микки-Маус

Как уточнила генеральный директор Мишель Бак, компания уже не сможет полностью удовлетворить потребительский спрос на предстоящий праздник Хэллоуин, который традиционно празднуется в последний день октября. Продажи сладостей, которыми на этот праздник традиционно угощают детей, составляют около 10% от годового объёма продаж The Hershey Company.

Жёсткие решения, связанные с кризисом цепочки поставок приняли в США многие компании, выпускающие шоколад, конфеты и другие сладости. В частности, специализирующаяся на производстве сладостей компания Klondike, принадлежащая Unilever, прекратила производство популярного десерта Choco Taco, который выпускался с 1983 года и стал с тех пор практически культовым.

Отмечается также, что в период пандемии коронавируса правительство США поддерживало компании, производящие шоколад и конфеты стимулирующими выплатами. Однако в связи с подорожанием топлива и основных продуктов питания американцы стали покупать значительно меньше сладостей, предпочитая им другие товары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер обвинил в кризисе действующего американского лидера Джозефа Байдена.