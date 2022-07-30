В США дети могут остаться без шоколада и конфет на Хэллоуин
Вашингтон, 30 июля, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Предупреждение о возможном дефиците шоколада и конфет, который может возникнуть к осени в США в связи с глобальным кризисом цепочек поставок, сделал американский производитель шоколадных батончиков The Hershey Company. Об этом 29 июля сообщил телеканал ABC News.
Как уточнила генеральный директор Мишель Бак, компания уже не сможет полностью удовлетворить потребительский спрос на предстоящий праздник Хэллоуин, который традиционно празднуется в последний день октября. Продажи сладостей, которыми на этот праздник традиционно угощают детей, составляют около 10% от годового объёма продаж The Hershey Company.
Жёсткие решения, связанные с кризисом цепочки поставок приняли в США многие компании, выпускающие шоколад, конфеты и другие сладости. В частности, специализирующаяся на производстве сладостей компания Klondike, принадлежащая Unilever, прекратила производство популярного десерта Choco Taco, который выпускался с 1983 года и стал с тех пор практически культовым.
Отмечается также, что в период пандемии коронавируса правительство США поддерживало компании, производящие шоколад и конфеты стимулирующими выплатами. Однако в связи с подорожанием топлива и основных продуктов питания американцы стали покупать значительно меньше сладостей, предпочитая им другие товары.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер обвинил в кризисе действующего американского лидера Джозефа Байдена.