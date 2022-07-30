Южно-Сахалинск, , 03:11 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи у берегов острова Итуруп Курильской гряды, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Последствия землетрясения ♒ ♒ ♒ ♒

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 190 километрах к юго-востоку от острова. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 49 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Тувы у российско-монгольской границы. Его эпицентр находился в 300 километрах от города Кызыла. О пострадавших не сообщалось.