Лондон, 30 июля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. От дальнейшей поддержки Украины могут отказаться жители Европы в случае, если будет утверждено решение Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%. Такое заявление сделал 29 июля британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам Мэйолла, такой шаг Еврокомиссии окажет прямое воздействие на избирателей и всех граждан, следящих за последствиями введения санкционных мер против Москвы и за реакцией России. Мэйолл уверен, что европейцы начнут сомневаться в эффективности антироссийских санкций, введённых Западом, и в том, нужно ли принимать участие в конфликте, поддерживая украинцев.

Также Мэйолл отметил, что ещё одним фактором, влияющим на мнение жителей Европы, могут оказаться и проблемы с поставками зерна. При этом британский генерал-лейтенант полностью исключил возможность прямого военного конфликта между Россией и НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что австрийский канцлер Карл Нехаммер признал неэффективность западных антироссийских санкций.