Абуджа, , 02:35 — REGNUM Число умерших в Нигерии от лихорадки Ласса выросло до 164 человек, несмотря на меры нигерийского правительства, принимаемые для снижения распространения инфекции. Об этом сообщает центр по контролю за заболеваниями Нигерии.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, с начала года в республике подтвердили 857 случаев заражения лихорадкой Ласса из 5890 подозреваемых на наличие инфекции. При этом центр отмечает, что смертность от заболевания снизилась с 19,8% до 19,1% за июль 2022 года. Это ниже показателей, зафиксированных за аналогичный период 2021 года.

Отмечается, что в 24 штатах Нигерии зафиксировали не менее одного случая заболевания лихорадкой. Органы здравоохранения Нигерии уже пытаются обеспечить медучреждения в регионах всеми необходимыми медикаментами, чтобы замедлить распространение заболевания.