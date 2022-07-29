Абуджа, 30 июля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Число умерших в Нигерии от лихорадки Ласса выросло до 164 человек, несмотря на меры нигерийского правительства, принимаемые для снижения распространения инфекции. Об этом сообщает центр по контролю за заболеваниями Нигерии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

По его данным, с начала года в республике подтвердили 857 случаев заражения лихорадкой Ласса из 5890 подозреваемых на наличие инфекции. При этом центр отмечает, что смертность от заболевания снизилась с 19,8% до 19,1% за июль 2022 года. Это ниже показателей, зафиксированных за аналогичный период 2021 года.

Отмечается, что в 24 штатах Нигерии зафиксировали не менее одного случая заболевания лихорадкой. Органы здравоохранения Нигерии уже пытаются обеспечить медучреждения в регионах всеми необходимыми медикаментами, чтобы замедлить распространение заболевания.