Москва, , 02:11 — REGNUM Учредитель и генеральный директор хотела на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек, были задержаны правоохранителями. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Следственный комитет Sledcom.ru

Уточняется, что 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор были задержаны в связи с пожаром в хостеле, в результате которого погибли восемь человек. С задержанными выполняются необходимые следственные действия. По месту жительства задержанных проходят обыски.

Гендиректору и учредителю будут предъявлены обвинения в ближайшее время. Следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом Москвы об избрании в отношении задержанных меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Отмечается, что владелец хостела уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.

Напомним, пожар в хостеле, расположенном на улице Алма-Атинской на первом этаже 16-этажного жилого дома произошёл в ночь на 29 июля. В результате пожара погибли восемь человек, пострадали как минимум трое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура города Москвы начала проверку после пожара в хостеле, в результате которого погибли восемь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Москвы начала проверку после гибели людей при пожаре в хостеле