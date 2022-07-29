Вашингтон, 30 июля, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси, в ходе которой стороны договорились о совместном введении новых санкций против России. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-служба американского госдепартамента.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

В ходе встречи Блинкен подтвердил «приверженность продолжению тесного взаимодействия с Японией, чтобы призвать Россию к ответу» в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также они договорились о сотрудничестве с Южной Кореей и Австралией для совместной работы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Япония запретила импорт золота из России в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Также с 5 сентября Япония не будет предоставлять российским юридическим лицам услуги по бухучету, аудиту и консалтингу.