Мехико, , 01:58 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и еще один пропал без вести в результате «инцидента», вызванного ураганом на нефтеперерабатывающем заводе Мадеро в Мексике. Об этом сообщили в пресс-службе мексиканской национальной нефтяной компании Pemex, которая владеет предприятием.

Пожар Niklas Freidwall

Происшествие произошло в штате Тамаулипас. В сообщении отмечается, что из-за молнии загорелся припаркованный на территории завода грузовой автомобиль, а после загорелась и нефтяная скважина.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Pemex в мексиканском штате Оахака.

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