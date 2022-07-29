Вашингтон, 30 июля, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Приверженность Вашингтона принятию совместных с Токио новых мер против России подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси. Об этом сказано в распространённом 29 июля письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

U.S State Department Энтони Блинкен

Уточняется, что в ходе встречи в Вашингтоне госсекретарь США подтвердил Хаяси «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и приверженность продолжению тесного взаимодействия с Японией, чтобы призвать Россию к ответу» в связи с российской спецоперацией на Украине.

Кроме того, Блинкен обсудил с Хаяси взаимодействие в рамках четырёхстороннего диалога по безопасности и важности сотрудничества США и Японии со странами-единомышленниками, такими, как Республика Корея и Австралия, с целью «поддержания свободы, открытости, процветания, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите главы МИД Японии Хаяси в США, который продлится с 28 по 31 июля.