Вашингтон, 30 июля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе визита в Камбоджу, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

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«У нас нет планов встречаться с Лавровым в Камбодже», — рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что Блинкен прибудет в столицу Камбоджи Пномпень 3 августа, где примет участие в мероприятиях формата США — АСЕАН. Он пробудет в этой азиатской стране до 5 августа. При этом глава МИД России Сергей Лавров намерен посетить Пномпень 4–5 августа.