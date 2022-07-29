Вашингтон, 30 июля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что в будущем западные антироссийские санкции вызовут «большой разрушительный эффект» для России. Об этом она заявила 29 июля на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, у американских властей «есть причины верить в такой результат», который якобы будет приближаться «с каждой проходящей неделей».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Джина Раймондо, в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе, предупредила о том, что США не видят перспективы скорой отмены экспортных ограничений, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины.

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