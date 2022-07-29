Мадрид, 30 июля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Испанская нефтегазовая компания Repsol SA возобновила прием тяжелой венесуэльской нефти в обмен на долговые обязательства Венесуэлы, 29 июля сообщило агентство Argus.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Поставки были восстановлены после почти двух лет перерыва. Объем завезенного в Испанию сырья по итогам июля составил 3 млн баррелей. В сентябре 2020 года Repsol приостановила завоз венесуэльской нефти из-за соблюдения санкций США против Каракаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Госдепартамент США разрешил Repsol SA и итальянской компании Eni SpA поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.

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