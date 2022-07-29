Вашингтон, 30 июля, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «CCC+» до «CC». Об этом сообщается на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Прогноз по рейтингу — «негативный».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C».