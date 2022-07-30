Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Пентагон собирается в августе передать Украине партию ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, а также намеревается обеспечить Киев запчастями для военных самолетов советского и украинского производства. Об этом сообщил журналистам представитель оборонного ведомства США.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что американские власти работают над тем, чтобы приобрести «существенное количество» таких комплектующих, и для этого «предпринимаются серьезные усилия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США объявило о начале закупок ракетных комплексов ПВО NАSAMS для последующей передачи их Украине.

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