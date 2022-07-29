Вашингтон, 30 июля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Пентагон собирается в августе передать Украине партию ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, а также намеревается обеспечить Киев запчастями для военных самолетов советского и украинского производства. Об этом сообщил журналистам представитель оборонного ведомства США.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Он отметил, что американские власти работают над тем, чтобы приобрести «существенное количество» таких комплектующих, и для этого «предпринимаются серьезные усилия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США объявило о начале закупок ракетных комплексов ПВО NАSAMS для последующей передачи их Украине.