Кишинёв, , 00:46 — REGNUM Долгосрочный контракт на покупку природного газа хочет заключить Молдавия с Румынией. Об этом заявила молдавский лидер Майя Санду, в своём интервью, которое было опубликовано 29 июля на сайте hotnews. ro.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснила Санду, тарифы на газ в Молдавии повышались четыре раза в течение года, и сейчас граждане страны платят за газ в два раза больше, чем в соседней Румынии. При этом Молдавии сложно найти альтернативу поставкам газа, так как Молдавия небольшой потребитель и неинтересна крупным продавцам газа.

«Мы заинтересованы в подписании долгосрочного контракта на определенный объем газа и обсуждаем этот вариант. Чтобы Республика Молдова покупала газ в Румынии. Это так. Мы знаем, что Румыния увеличит добычу, стало быть, объемы, которые она будет добывать, увеличатся в предстоящие годы, и мы думаем, что в этом контексте мы можем подписать долгосрочный контракт», — уточнила Санду.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду совершила 29 июля официальный визит в Румынию, где провела переговоры с румынским лидером Клаусом Йоханнисом и премьер-министром страны Николае Чукэ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Румыния и Молдавия объявили о намерении создать единую энергетическую систему, призванную защитить региональный рынок от «геополитических вызовов».

Читайте ранее в этом сюжете: Румыния и Молдавия объявили о намерении объединить свои энергосистемы