Село Гудаури, Грузия, 30 июля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Вероятными причинами гибели вертолёта и параплана в горах Грузии могут быть отсутствие контроля за полётами парапланеристов и недостаточная подготовка вертолётчиков к проведению спасательных горных операций, сообщает 29 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Параплан

Грузинские специалисты утверждают, что в стране нет никаких нормативно-правовых актов, регулирующих и контролирующих полёты на парапланах. Функционирует национальная федерация парапланеризма, которая проводит курсы по подготовке парапланеристов и выдаёт им официальные лицензии на полёты. Однако, деятельность многочисленных парапланеристов-самоучек никем не контролируется. И, в принципе, полёт на параплане свободно может совершить кто угодно и где угодно. Именно это и является причиной весьма частых крушений парапланов на территории Грузии.

Весьма тревожная ситуация сложилась и в спасательных службах страны. В Грузии нет ни специальных спасательных вертолётов, ни профессиональной подготовки пилотов вертолётов для проведения именно горноспасательных операций. По мнению грузинских специалистов, обыкновенные вертолётчики, даже очень высокой квалификации, эффективно и безопасно проводить спасательные операции в горах не в состоянии.

Напомним, что 29 июля вблизи горного курорта Гудаури при проведении операции по спасению парапланеристов разбился вертолёт Ми-8, принадлежавший пограничной полиции МВД Грузии. В общей сложности погибло девять человек, один получил травмы. 30 июля в стране объявлен общенациональный траур.