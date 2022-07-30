Тбилиси, , 00:36 — REGNUM Восемь человек погибли в результате крушения вертолета на севере Грузии, заявил глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала «Имеди».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, погибли восемь человек», — заявил он.

При этом иностранный турист, на спасение которого вылетал вертолет, тоже погиб. В связи с этим премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 30 июля днем траура.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля спасательный вертолет разбился возле грузинского курорта Гудаури. По предварительным данным, вертолет летел на спасение туриста, однако разбился на склоне горы. Причины авиапроисшествия пока не сообщаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии разбился спасательный вертолет. Погибли люди