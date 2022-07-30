Порт-оф-Спейн, , 08:48 — REGNUM Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) показала трейлер будущего сериала о себе. Об этом сообщило издание Billboard 29 июля.

Nicki Minaj Цитата из клипа Nicki Minaj под названием Anaconda

Предстоящее шоу будет посвящено музыкальной карьере артистки, а также её нынешней жизни. Ожидается, что проект будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых выйдет в 2022 году.

Напомним, в 2022 году Nicki Minaj планирует выпустить пятый студийный альбом. Пластинка станет первым полноформатным релизом певицы с 2018 года.

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