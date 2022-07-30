Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не должна посещать Тайвань. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Нэнси Пелоси (сс) Gage Skidmore

Экс-глава государства полагает, поездка Пелоси на остров только усугубит отношения Соединенных Штатов с Китаем. Республиканец также выразил мнение, что цель вовлечения спикера в тайваньскую тему состоит лишь в том, чтобы «создать проблемы и заработать денег».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля телеканал CNN передал о том, администрация США пытается донести до Нэнси Пелоси то, что запланированная поездка на Тайвань несет риски. 28 июля телеканал NBC сообщил, что решение о поездке спикера палаты представителей на Тайвань якобы еще не принято.

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