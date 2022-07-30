Минск, , 00:42 — REGNUM Минский областной суд 29 июля начал процесс по делу о заговоре с целью захвата власти. Обвиняемыми по нему проходят лидер партии БНФ Григорий Костусев, литературовед Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук. Об этом сообщение издание «Зеркало».

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Изначально сообщалось, что судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Однако, открыв заседание, судья огласила решение об открытом рассмотрении дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Федуту и Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве, а Костусева — в Белоруссии по обвинению в попытке госпереворота. Через несколько дней после ареста основных подозреваемых президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, якобы планировавших покушение на него и его детей, и связал еë со спецслужбами США.