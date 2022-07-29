Минск, 30 июля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Минский областной суд 29 июля начал процесс по делу о заговоре с целью захвата власти. Обвиняемыми по нему проходят лидер партии БНФГригорий Костусев, литературовед Александр Федута, юрист из СШАЮрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмыОльга Голубович и активист, дальнобойщикДенис Кравчук. Об этом сообщение издание «Зеркало».

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Изначально сообщалось, что судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Однако, открыв заседание, судья огласила решение об открытом рассмотрении дела.

Как сообщалоИА REGNUM, Федуту и Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве, а Костусева — в Белоруссии по обвинению в попытке госпереворота. Через несколько дней после ареста основных подозреваемых президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы лиц, якобы планировавших покушение на него и его детей, и связал еë со спецслужбами США.