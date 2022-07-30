Рига, , 00:42 — REGNUM Россиян и белорусов, которые приезжают в Латвию, попадают на границе под усиленный контроль. Цель проверок — идентифицировать тех, кто поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает LSM. lv со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время проверок повышенное внимание уделяется людям, которые служили в силовых структурах России и Белоруссии, публично демонстрируют символы, связанные со спецоперацией, или выражают негативное отношение к Латвии.

До сих пор во въезде на территорию Латвии на границе отказали 62 иностранцам — среди них 41 гражданин России, 14 — Белоруссии и 7 граждан других стран.

В случае, если у этих лиц была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, визу аннулировали.

Как сообщало ИА REGNUM, поток людей из Латвии в Белоруссию, которая ввела безвизовый режим для прибалтов, увеличился в 20 раз — примерно с тысячи человек в месяц до 20 тысяч человек в месяц.